In molti ne sono convinti: questa appena iniziata può essere la stagione di Lautaro Martinez. Della punta argentina ha parlato anche l'ex centravanti Fabio Bazzani, che ai microfoni di tmw radio ha spiegato come a parer suo il calciatore dell'Inter abbia mostrato un solo difetto: la mancanza di continuità.



“E’ un giocatore importante, lo scorso anno ha fatto cose buone ma non con continuità. Con Conte può crescere molto, ma l’Inter ha fatto bene a prendere altri per aumentare la concorrenza. Avrà spazio comunque, visti gli impegni”.