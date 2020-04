Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha parlato anche di Sebastiano Esposito: "Per me bisogna giocare, fare esperienza per tornare pronto. Restare ha senso se sei il primo cambio dopo le due punto, ma è un ragazzo del 2002, mi sembra un po' presto. Può giocare in B in una squadra che punti a vincere, o in A come ha fatto Salcedo quest'anno. Poi certo, nessuno ti garantisce il posto anche nelle 'piccole', però per lui è importante confrontarsi con le linee offensive avversarie, mettere minuti".