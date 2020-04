L'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Lautaro Martinez è un ottimo giocatore in crescita, sta esplodendo. Al contrario di Griezmann, che è ancora bravo ma sta scendendo. Per questo bisogna fare tutto il possibile per tenere l'argentino, cè una clausola e ci sono tanti soldi in ballo. Se te li danno tutti puoi anche pensare di andare a prendere qualcun altro. In tal caso punterei su Werner del Lipsia, perché ha una velocità impressionante. E' veloce, cattivo, rabbioso, ha lo strappo".