Inter, senti Bergomi: 'Scudetto? Stiano attenti al Milan...'

Tra campionato e coppe, Beppe Bergomi ha analizzato il futuro di Inter e Milan e le chances delle due squadre di conquistare lo scudetto. Lo ha fatto a Sky Sport, celebrando i rossoneri dopo il successo largo sul Rennes nei playoff di Europa League. Queste le parole dell'ex capitano nerazzurro.



LE PAROLE - “Il Milan non pensa al secondo posto ma al primo. Otto vittorie e due pareggi. Avendo una rosa profonda e lunga, può andare avanti anche in Europa League. Per il campionato bisogna stare attenti al Milan oltre che alla Juve. L’Inter è in vantaggio ed è vero che deve recuperare una partita, ma a marzo ci sono anche le coppe e bisogna vedere quanto ti tolgono. Il Milan ha una profondità di rosa incredibile. Loro ci credono. Con i tre punti si può recuperare in fretta”.



MOMENTO DI FORMA - L'Inter ha consolidato il suo vantaggio in classifica, inanellando una lunga serie di vittorie e impreziosendola con gli ultimi successi su Juve e Roma. Il vantaggio sui bianconeri è ora di 7 punti, pur avendo una gara in meno da giocare con l'Atalanta. Anche per il Milan si tratta di un buon momento di forma. Il successo sul Napoli - seguito da quello in coppa - sta confermando la svolta di Pioli che ora è solo a un punto dalla Juve.