Intervistato da PSV TV l'attaccante esterno del PSV Eindhoven, Steven Bergwijn ha parlato del suo futuro allontanando, almeno per ora, le voci su un possibile addio e trasferimento all'Inter: "Adesso penso soltanto a diventare campione d'Olanda con il mio club, poi dopo la fine del campionato penserà al resto. La stagione è ancora in corso e non è il caso di parlare d'altro".