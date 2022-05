Accostato di recente all'Inter, nel futuro di Federico Bernardeschi, ora che è scaduto il suo accordo con la Juventus, potrebbe anche esserci il club nerazzurro. Intervistato da Sky, infatti, l'esterno italiano non ha negato la possibilità di una permanenza in Italia aprendo a qualsiasi destinazione: "Se rimango in Italia? Non ho ancora nessun contratto davanti. In questo momento penso molto a me stesso e penso che sia la cosa più importante, vorrei un progetto bello che si sposasse con le mie idee e poi vedremo. Sono aperto a tutto!".