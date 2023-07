Yann Bisseck, capitano della Nazionale Under 21 tedesca e prossimo acquisto dell'Inter intenzionata a pagare la clausola rescissoria all'Aarhus, ha parlato alla Bild:



"È un po' strano. Nelle passate sessioni di mercato mi chiedevo sempre: c'è una buona opzione per me? Ora c'è l'altra faccia della medaglia e tutti dicono: Wow, è bravo e ha fatto una grande stagione. Ora hai solo l'imbarazzo della scelta e ovviamente puoi divertirti un po'”.



POTENZIALE - "Ma non puoi perdere la testa. Il prossimo passo è molto importante per me. C'è sempre concorrenza al livello in cui voglio essere. Conosco i lati positivi e negativi della cosa. Ma sono sicuro di me stesso. Una volta che mi sono abituato a una squadra, posso affermarmi ovunque. Ho del potenziale, ma posso ancora migliorare".



INTER - "I responsabili dell'Inter sapranno già il fatto loro, hanno fatto il loro lavoro e hanno guardato le mie partite. E avranno visto qualcosa in me. Hanno visto tanti giocatori ai massimi livelli. Se pensi questo di me ora, allora mi dà motivo di crederci anch'io. Ma ho fiducia in me stesso. Credo sempre nel mio talento, so cosa posso fare".