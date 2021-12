L'ex dirigente dell'Inter, Marco Branca ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Ricordo l'intervallo di Kiev contro la Dinamo di Shevchenko. Vincemmo in inferiorità numerica con un gol di Sneijder a due minuti dalla fine. A fine primo tempo stavamo perdendo. Mourinho partì con toni pacati, alzandoli via via. C'era questo lettino di acciaio puro, una settantina di chili. Finita la sua arringa, José lo ribaltò, urlando cose irripetibili alla squadra. Funzionò. Quando va in trance agonistica non lo ferma nessuno".



"Il suo addio all'Inter nella notte della Champions vinta a Madrid? Probabilmente sentiva che non sarebbe stato emotivamente preparato a un distacco dopo essere stato coinvolto in tutte le celebrazioni del Triplete. Sarebbe stato molto più difficile. Ma va bene così. Resta l'impresa enorme costruita insieme, sportivamente ed emotivamente".