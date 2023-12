Al termine dell'incontro a Milano dell'Assoagenti, il super procuratore Giovanni Branchini ha parlato anche del mercato dell'Inter commentando due obiettivi dichiarati anche per gennaio come Tiago Djalò, difensore del Lille e Mehdi Taremi, attaccante del Porto.



"Il vantaggio è in dubbio, però penso che per esempio Tiago Djalò sia un giocatore in uscita ed è molto probabile che arrivi. Taremi è già una situazione diversa, secondo me ci sono anche dei dubbi sulla reale esigenza che serva. Il Decreto Crescita comunque è un aspetto molto importante per il nostro calcio, va studiato con criterio ed equilibrio".