Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha concesso un'intervista a Am Motori, durante la quale ha parlato anche di Antonio Conte, allenatore dell'Inter: "Conte? Gli sarò grato a vita, perché mi ha fatto esordire in Serie B col Bari e in quell’occasione segnai una tripletta. Mi ha voluto a Siena, mi ha insegnato l’importanza del sacrificio: ritrovarlo sarebbe un sogno perché vorrebbe dire essere arrivati in Champions. Come carisma lui e De Zerbi sono simili, ma le idee sono diverse. De Zerbi ci sta trasmettendo un’idea di calcio bellissima ma difficile, senza lanciare lungo, ma con tanto possesso e movimento".