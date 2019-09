Presente negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta commenta la deludente prestazione dell’Inter in Champions contro lo Slavia Praga: “Sono deluso perché mi aspettavo più aggressività e più furore. In settimana avevano parlato tutti di questa musichetta, ma questa musichettta il furore non gliel’ha data. Non vorrei che avessero sottostimato la forza di questa squadra perché sarebbe davvero clamoroso. Lukaku? A me sembra che chi gioca dietro Lukaku abbia sempre un tempo in ritardo nel servirlo. L’ho notato sabato con Politano e ieri con Lautaro, anche lo stesso Sensi. Questo è un lavoro che deve fare perché Lukaku in questo momento viene servito con dei tempi sbagliati. Il Dortmund? Io credo che l’Inter non sia inferiore al Dortmund, chiaro che a questo punto deve dimostrare di essere all’altezza e fare dei punti in più negli scontri diretti“.