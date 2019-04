Roberto Cravero, ex difensore di Torino e Lazio e oggi commentatore e opinionista, ai microfoni di Radio Sportiva ha detto la sua sulla situazione di Icardi, sia in riferimento alla partita di ieri contro il Genoa sia in ottica mercato: "C'è stato un messaggio positivo della squadra, hanno dimenticato per 90 minuti tutte le polemiche che c'erano state. L'Inter per 45 minuti ha fatto una gara di alto livello. Penso che la cessione di Icardi sia scontata. Potrebbe non essere scontata se le offerte in arrivo non fossero all'altezza. In quel caso bisognerebbe trattare con lui anche sulla scelta del prossimo allenatore."