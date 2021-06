Luigi De Canio, ex allenatore tra le altre del Napoli, parla in tv della possibilità che Romelu Lukaku, attaccante del Belgio e dell'Inter, vinca il Pallone d'Oro: "Lui come De Bruyne hanno bisogno di un titolo internazionale come quello europeo per ambire ad un premio come il Pallone d'Oro. Ma per quello che hanno fatto in campionato sono due giocatori che possono puntare a questo riconoscimento".