L'allenatore dello Spezia Under 17, Totò Di Natale (ex attaccante dell'Udinese) ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Come tecnico davanti a tutti metto Simone Inzaghi, poi mi piace Allegri e Giampaolo è un grande come Di Francesco e Italiano. Come calciatore Mertens mi assomiglia in tutto, poi Insigne. Dybala è più trequartista o seconda punta, faccio fatica a vederlo davanti a tutti. Immobile sta facendo da anni qualcosa di straordinario: Ciro sa fare tutto, la prima punta, la seconda punta, lavora per la squadra, torna a difendere, fa reparto da solo. Inzaghi lo ha fatto diventare un mostro. Se non è da Scarpa d’oro Immobile, ditemi chi può vincerla. Nessun altro in Europa merita di vincerla quanto Ciro. Fossi nell'Inter non darei mai Lautaro al Barcellona, me lo terrei stretto. Se poi il Barça dovesse pagare la clausola, a quel punto potrei solo imprecare per aver perso un grandissimo attaccante".