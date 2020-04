Antonio Di Natale, ex attaccante e bandiera dell'Udinese, parla a Sky Sport di Alexis Sanchez, punta in prestito all'Inter, di proprietà del Manchester United, suo ex compagno in Friuli: "E' un giocatore che ti garantisce 20-25 gol a stagione quando sta bene. A Milano è arrivato che non stava bene, poi si è anche infortunato. Ma se lo tiene anche la prossima stagione, si ritrova in rosa un grandissimo attaccante".