Youri Djorkaeff, ex centrocampista dell'Inter, racconta al Guardian: "Zidane è stato fantastico. Siamo stati compagni di squadra per 10 anni e abbiamo avuto questa chimica per sapere esattamente dove si trovava l'uno o l'altro in campo, per giocare a uno o due tocchi. Ma il numero uno era Ronaldo. Era semplicemente Ó Fenómeno".