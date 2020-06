Raymond Domenech, ex ct della Francia, commenta ai microfoni di La Chaine Equipe le voci su Diego Godin, difensore dell'Inter, al Lione: "Godin è un giocatore vero, uno che all'OL darebbe l'anima e il rigore, tutto ciò che è mancato alla squadra in questi ultimi tempi. E, soprattutto, all'OL mancano i difensori. Godin è anche in grado di segnare, porterebbe tanto alla formazione francese".