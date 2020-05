Felipe Melo, ex centrocampista dell'Inter, parla ai microfoni di Olé di Lautaro Martinez, punta nerazzurra: "Lo conosco perché in Italia tifo Inter, a 32 anni ho realizzato il sogno di giocare lì anche se ero stato alla Juve. Lautaro è un giocatore che, oltre a lavorare moltissimo per la squadra anche senza palla come Gabriel Jesus, fa tanti gol. Per me è l'attaccante mondiale del futuro. Ha forza e potenza, mi piace. Per esempio, Lukaku è molto potente ma non ha grandissima qualità: è una bomba e si completa con Lautaro. Mi piacerebbe vedere Lautaro nel Barcellona, che ora ha Suarez che è tra i migliori attaccanti del mondo. Immaginati loro due, più Messi e Neymar. Mi piacciono molto Cavani, Suarez, Gabriel Jesus e Lautaro Martinez".