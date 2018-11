Gabriel Barbosa, attaccante dell'Inter in prestito al Santos, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni del quotidiano portoghese A Bola: "Sto vivendo la fase migliore della mia carriera. Questo è stato per me l’anno migliore, anche guardando i numeri (26 gol in 50 presenze nel 2018, ndr). Sono ancora giovane, ho 22 anni, ma in Europa sono cresciuto molto, apprendendo modi diversi di giocare e migliorando dal punto di vista tattico e nella visione del gioco. È stata un’esperienza abbastanza soddisfacente. Ho sempre saputo cosa volevo e non ho mai abbassato la testa. A volte vogliamo qualcosa, ma ciò non arriva. Non possiamo però per questo buttare via tutto e pensare che sia finita. C’è un periodo di maturità che ogni giocatore attraversa e credo di essere stato rafforzato da tutto questo. Al Santos mi sento a casa, sapevo che sarei stato accolto molto bene al mio ritorno. Spettava a me ripagare tutti nel miglior modo possibile e grazie a Dio è stato per me un ottimo anno. Ringrazio tutte le persone del club perché so bene lo sforzo che hanno fatto per avermi qui".