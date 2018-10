Tra Santos e Inter, torna a parlare del proprio futuro Gabigol. L'attaccante brasiliano spiega in conferenza stampa: "Ci sono possibilità che io resti al Santos certo, per quanto ne so anche il presidente vorrebbe. C'è ancora tanto tempo, bisogna concentrarsi sulle partite che mancano, poi ne riparleremo. Sono molto felice, ma c'è anche il sogno di giocare in Europa. Non dipende solo da me, dal Santos o dall'Inter. Quest'anno non è stato semplice, ora è meglio aspettare le ultime partite e la fine dell'anno per risolvere la situazione".