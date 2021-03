Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, parla a Radio Nerazzurra di Christian Eriksen: "Il bello di un giocatore è che non molli e alla fine trovi le soddisfazioni che meriti. Eriksen è bravo, l'ho visto dal vivo alla Pinetina e mi ricordava un po' il tocco di palla di Djorkaeff. Serviva solo il momento giusto. Merito a lui e all'allenatore che alla fine al di là di qualche episodio ha avuto ragione. Sono contento soprattutto per il giocatore che ha dimostrato il suo valore. Quando poi fai cambi ed entra Eriksen, Vidal, Sanchez o D'Ambrosio sono comunque cambi che fanno la differenza".