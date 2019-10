L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha parlato del rapporto con un suo ex calciatore ai tempi del Bayern Monaco ora in orbita Inter: Arturo Vidal. In un'intervista a Catalunya Radio il tecnico spagnolo ha detto: "Ci ha dato delle qualità che non avevamo: guarda il calcio in faccia. Ho degli ottimi ricordi di lui e se dovessi andare in guerra non sarebbe male andarci con lui. Arturo è uno che fa spogliatoio ed è estremamente competitivo".