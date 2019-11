Icardi e il Paris Saint-Germain, parole d'amore. Dopo l'ottimo mese di ottobre, che ha portato a 4 il computo totale delle sue reti con la maglia parigini, l'argentino è tornato a parlare, concentrandosi solo sull'avventura francese. Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Mauro Icardi l'argentino ha spiegato: "Devo dimostrare in campo tutte le mie qualità. Il mese di ottobre è stato positivo, ma c'è ancora tanto da fare. Devo continuare così nei prossimi mesi. Vedremo a fine stagione se resterò, voglio fare ottime cose. E' per questo che sono qui".



FUTURO - Interpellato poi sul futuro, l'ex bomber dell'Inter ha spiegato: "Giocare per il Psg è certamente importante, è uno dei migliori club al mondo. Farò di tutto per restare". Parole e musica, che partono da Parigi e rimbalzano a Milano, dove l'Inter, oggi, si concentra solo sulla gara contro il Borussia Dortmund e si gode la nuova coppia gol Lautaro Martinez-Lukaku. Sedici gol in due e un secondo posto in campionato conquistato a suon di gol. In attesa di scoprire il definitivo futuro di Mauro.