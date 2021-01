Il ct della nazionale danese Kasper Hijulmand ha parlato a Ekstrabladet del complicato momento vissuto con la maglia dell'Inter da Christian Eriksen: "Christian ha giocato davvero troppo poco nel 2020, è davvero uno spreco di qualità vederlo seduto così tanto in panchina. È di gran lunga troppo bravo per meritare questo. Quando vedo cosa può fare, spero e credo che quest'anno lo attenda molto più tempo per giocare. Lasciare l'Inter? Sono convinto che Christian prenderà le decisioni giuste a vantaggio sia della sua carriera nei club, sia per la nazionale danese".