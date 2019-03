Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, parla di Zinho Vanheusden, difensore ora allo Standard Liegi ma di proprietà dell'Inter. Queste le sue parole a Eleven Sports: "Zinho è veramente un giocatore atteso da un domani incredibile in Nazionale, senza dubbio. Però bisogna dargli tempo di crescere e non va messo in una posizione che per lui risulterebbe scomoda".