Il presidente del Flamengo non molla Gabigol. Ecco il messaggio, riportato da O Dia, che il numero uno del Rubio Negro, Rodolfo Landim, avrebbe inviato in un gruppo WhatsApp per fare il punto sulla situazione di Gabriel Barbosa, che deve tornare all'Inter a dicembre per la fine del prestito: "Al Flamengo paghiamo molto bene. Potrei anche sbagliarmi, ma sono pochi i club europei che potrebbero fare offerte migliori della nostra. Ma c'è sempre la possibilità. Ciò che non faremo è una follia e ciò che continueremo a fare è cercare opzioni ad alto costo/beneficio per integrare la nostra squadra"