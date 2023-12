Ronny Deila, tecnico del Bruges, ha parlato in conferenza stampa di Tajon Buchanan, esterno dei belgi seguito dall'Inter: "Non so cosa stia succedendo intorno a TJ, questa è una cosa che non posso controllare. Lui è ancora qui e questa è la cosa più importante in questo momento. Lui è uno di noi. Max (De Cuyper, ndr) ha fatto bene a destra al suo posto, la sua intelligenza e la sua tecnica gli permettono di giocare in quasi tutte le posizioni. Questo fa di lui un giocatore speciale. C'è molta concorrenza a destra, anche Odoi sta bene e dopo la sosta speriamo di riavere Sabbe".