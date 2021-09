L'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag spera ancora che André Onana prolunghi il suo contratto coi Lancieri. Lo ha annunciato lo stesso tecnico a De Telegraaf:. "Penso che sia meglio per tutte le parti estendere il suo contratto e l'ho anche consigliato a Onana. Il prolungamento del contratto è sicuramente un'opzione per me, ma alla fine se ne occuperanno Marc Overmars e il giocatore. Onana terrà sicuramente conto del mio consiglio, poi dovranno decidere lui e il suo entourage".