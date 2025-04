Inter, senti Jankulovski: "Magari non vince nulla, spero Conte vinca lo Scudetto. Milan? Derby dominati, ma non lo immagino senza Europa"

AFP via Getty Images

L'ex terzino del Milanè intervenuto concedendo un’intervista a TMW, in seguito all’evento sportivo Bare Knuckle Fighting Championship che si è tenuto a Firenze."E' una stagione strana, ma comunque ha vinto la Supercoppa Italiana a gennaio, ora speriamo che vinca la Coppa Italia: non sono magari i due trofei dei più prestigiosi che si aspettano i tifosi, lo Scudetto o la Champions, però comunque spero che vinciamo questo trofeo anche per essere sicuri di andare in Europa.. Penso sempre positivo e spero che il prossimo anno possa essere diverso".

"Non è facile, personalmente non lo conosco, ma ho visto fin troppa pressione su di lui dall'inizio. Adesso sentendo le cose che si dicono,, perché avrebbe comunque vinto 2 trofei, dopo tanto tempo in cui non succedeva, ma poi decide la società, con Ibrahimovic, loro sanno che devono fare"."Anche lì vedo che sta succedendo un po' di tutto, dall'esterno dico questo: è un difensore fortissimo, ha battuto tutti i record di goal al Milan, è forte, ma si parla sempre del tema rinnovo. Rinnovo sì, rinnovo no,".

"Una stagione incredibile, nessuno si immaginava che dopo 2 anni potessero vincere di nuovo. Non avere le coppe è un vantaggio, con Conte stanno andando fortissimo.".. Ma sai, nel calcio di oggi magari vinci lo Scudetto e poi cambi perché non ti piace qualcosa, lui ha sicuramente un carattere forte ed ha già fatto trapelare cose che non ha apprezzato, vediamo. Qualsiasi squadra che dovesse prenderlo, farebbe un affare".

, di 5 non ne ha perso uno. Poi sai, l'Inter è una squadra forte, i conti si fanno alla fine., nonostante la sua forza"., ogni anno il club cambia tanti giocatori e ne prende altri magari sconosciuti. La vita dei friulani in Serie A è stata soprattutto quella di restare a metà classifica, senza troppa pressione, magari lottando talvolta per le coppe o per non retrocedere".