L'ex centrocampista dell'Inter e oggi in prestito con diritto di riscatto alla Lokomotiv Mosca, Joao Mario, ha concesso un'intervista a Marca in cui parla della sua rinascita nel campionato russo e delle prossime scelte per il futuro."Sono arrivato a un punto della mia carriera in cui la cosa più importante è giocare regolarmente. La Lokomotiv era il club che mi ha desiderato di più e questo fattore è stato decisivo perché volevo un progetto in cui mi sentivo importante. E, naturalmente, giocare in Champions League conta molto"."Sono felice qui, ho trovato un club molto ben organizzato. Sta andando tutto molto bene, il gruppo è composto da giocatori esperti che si conoscono bene e avere qui il mio connazionale Eder aiuta molto"."Dopo qualche brutto periodo, un club come la Lokomotiv era proprio quello di cui avevo bisogno: una buona squadra, con una dinamica positiva e dove mi sento importante”."Nel 2014/15 l'Atletico mi ha fatto un'offerta, ma lo Sporting Lisbona l'ha respinta e la stagione successiva sono andato all'Inter. Quel 2014/15 è stata la mia prima stagione completa con la prima squadra allo Sporting".