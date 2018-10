Dalla Francia, torna a parlare l'attaccante classe '98 di proprietà dell'Inter Yann Karamoh, attualmente in prestito al Bordeaux: "La scelta è stata attentamente studiata. La gente pensa che io abbia preso la mia decisione all’ultimo minuto, invece ci ho pensato per mesi; il trasferimento era stato fatto molto prima. Nessun rimpianto e non ne avrò mai. All’Inter non ho perso molto, forse un po’ di confidenza. Mentalmente certo era difficile perché non giocavo, ma sono giovane", ha dichiarato a foot365.