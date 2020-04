Keita Balde, ex attaccante tra le altre di Inter e Lazio, ha parlato nel corso di una diretta Instagram con As di Lautaro Martinez: "La cosa buona del calcio è che lasci buoni ricordi e ti rispettano. L'esperienza all'Inter è stata corta ma intensa, con molte emozioni. Ho segnato il gol che ha portato la squadra in Champions. E' stato unico. Derby di Roma o di Milano? Quello di Roma è più battagliero e di cuore. E' unico. Quello di Milano ha più glamour perché ci sono le due grandi d'Italia, oltre alla Juventus. E' un derby di classe. Ognuno ha i suoi aspetti speciali. Lautaro? Mi piace molto. Ho giocato con lui l'anno scorso e mi sono trovato molto bene con lui. E' veloce e lo vedo bene. Non credo che l'Inter lo lasci andare, ma se fossi nel Barça proverei a prenderlo. Però è complicato perché l'Inter sta facendo la squadra per arrivare in alto e provare a prendere lo scudetto alla Juve".