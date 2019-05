Dopo la sconfitta per 3-0 patita dall'Atletico Madrid contro l'Espanyol, propiziata da un autogol di Diego Godin, promesso all'Inter per la prossima stagione, Koke è intervenuto in difesa del compagno di squadra uruguaiano: "Godin alle ultime partite con questa maglia? Lui ha ancora la testa all'Atletico, vuole continuare qui e alla fine della stagione vedremo cosa succede".