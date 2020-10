Quale futuro per Sergio Aguero? L'attaccante del Manchester City è in scadenza di contratto col club inglese e, negli ultimi giorni, è stato accostato all'Inter. E il suo agente, Hernan Reguera, ne ha parlato a FcInterNews.it: "Guardi io non ho parlato con nessuno. Non ne ho idea. E tra l’altro in questo momento sono in vacanza… Il futuro verrà deciso nei prossimi mesi. Se siamo aperti all'Italia o alla Spagna? Sì. Vedremo cosa vorrà il giocatore".