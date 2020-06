Walter Guglielmone, fratello e agente di Edinson Cavani, ha parlato a EFE del futuro dell'ormai ex attaccante del Paris Saint Germain: "Abbiamo molte opzioni sul tavolo, ascolteremo e valuteremo tutte le proposte". L'uruguaiano lascerà il club francese, in scadenza di contratto, non appena si concluderanno gli impegni in Champions League della squadra allenata da Tuchel. Tra le formazioni più interessate c'è l'Inter, che non è però intenzionata ad assecondare le sue richieste di ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione.