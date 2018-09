Gabigol, attaccante brasiliano di proprietà dell'Inter, sta cercando, e in parte trovando, riscatto in patria, con la maglia del Santos. Il suo allenatore, Cuca, ne parla così a Lance: "Quando sono arrivato Gabigol era molto contestato. Nella prima partita con il Cruzeiro mi chiedevano di toglierlo, nella seconda con il Botafogo me lo chiedevano ancora di più, nella terza con il Cearà l'ho lasciato fuori. Ne ho parlato con lui prima della partita. Gli dissi: "Guarda il primo tempo da qui, vedi se capisci come stiamo giocando". A fine primo tempo gli ho chiesto se stavamo giocando bene e mi ha detto di no e io ero d'accordo. Allora gli ho detto che evidentemente il problema non era esclusivamente lui. Di entrare a giocare senza ansia. E' entrato e ha migliorato molto il nostro gioco, abbiamo pareggiato e da lì in poi ho parlato ancora con lui. Doveva solo giocare più sciolto, con fiducia. Il problema non era lui, c'erano altre cose da correggere".



SU UN RITORNO IN EUROPA - "Ora voglio aiutare Gabigol a giocare meglio e vincere. Per come stavano le cose in Europa sarebbe stato brutto essere a Parigi, Roma o Milano. Era brutto perché in campo non stava bene. Per noi del calcio se stai bene in campo qualsiasi città è bella. Il giocatore vuole giocare, essere riconosciuto e applaudito al ristorante. A lui non è successo. Se andrà via da qui, penso sarà un altro giocatore".