L'allenatore del Borussia Monchegladbach, Daniel Farke, ha parlato ai canali ufficiali del club di Marcus Thuram, che ha il contratto in scadenza e molti club si stanno facendo avanti tra cui l'Inter: "Se parliamo di Marcus adesso, per esempio, non credo che ci siano molti club che lo attraggono particolarmente in questo momento. Penso che si senta come a casa qui al Borussia Mönchengladbach. È tornato in buona forma e condizione e molto motivato: non si può mai escludere nulla in questo business, ma sono molto, molto sicuro che giocherà una seconda metà di stagione molto, molto buona per noi".