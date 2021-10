Martin Lasarte, commissario tecnico del Cile, parla in conferenza in vista della sfida contro il Venezuela, da dentro o fuori nel discorso qualificazioni per Qatar 2022, soffermandosi su Alexis Sanchez: "Penso che sarebbe ingiusto se facessi una valutazione complessiva su di lui, viene da un infortunio a cui è seguito un periodo di recupero. Non ha avuto molti minuti in Italia. Il suo secondo tempo contro il Paraguay è stato molto buono, il meglio deve ancora venire".