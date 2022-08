Romelu Lukaku promette battaglia. Queste le parole dell'attaccante dell'Inter, tornato in nerazzurro dopo la pessima esperienza in Inghilterra con la maglia del Chelsea, a Dazn: "Qui siamo all’Inter: si gioca per lo scudetto. Ve lo dico onestamente: io penso solo a quello. Questa per me è la cosa più importante, non mi interessa la classifica marcatori. I gol arrivano, non mi importa dei traguardi individuali".