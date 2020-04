Pierpaolo Marino, dt dell'Udinese, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche di Juan Musso, portiere che piace all'Inter.



SULLA RIPARTENZA - "Pronti a ripartire? Appena tutto sarà in sicurezza sì. Pensiamo a finire questo campionato, ma pure a iniziare bene il prossimo".



MERCATO DI CAMBIAMENTI - "Dovremo rifare il centrocampo, questo sì. Mandragora è cercato da tante big, De Paul, che è un campione in tutti i sensi, e Fofana possono partire. Pescheremo più all’estero, gli ingaggi degli italiani sono alti".



SU MUSSO - "Mi ricorda il Tacconi che ebbi ad Avellino. Potrebbe restare un altro anno per completare il processo di crescita. Ha un costo alto. Poi, comunque, siamo orientati a tenere un’intelaiatura di un certo livello".