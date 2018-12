Ufficialmente non fa ancora parte dell'organigramma dell'Inter, ma Beppe Marotta parla già da nuovo dirigente nerazzurro. A margine del premio "Andrea Fortunato" al Coni, l'ex amministratore delegato della Juventus ha parlato all'Ansa in vista della serata di Champions che attende la squadra di Luciano Spalletti: "Fiducia nel Barcellona? Assolutamente sì".



'TIFO LE ITALIANE' - Parole che si vanno ad aggiungere a quelle di ieri di Luciano Spalletti sull'eventuale turnover che i blaugrana potrebbero fare contro il Tottenham, in una sfida dalla quale può dipendere il futuro dell'Inter in Champions. Allargando il discorso anche a Napoli, Roma e Juventus, Marotta ha poi aggiunto: "Faccio il tifo per tutte le squadre italiane, da tanti anni ci manca l'en plein. Sta a loro cercare di vincere".