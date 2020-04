Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, parla nel corso di una diretta Instagram anche di Lautaro Martinez e Mauro Icardi: "Lautaro è fortissimo, ma io sono di parte perché sono interista e me lo ha raccomandato Milito. Quando sono andato in Argentina, Diego mi ha detto che è un fenomeno in testa per prima cosa. Perché è esploso quest'anno? L'anno scorso era all'ombra di Icardi, poi era appena arrivato dal Sud America e comunque fece bene"



SU ICARDI - "Lasciatelo in pace, ognuno deve andare per la sua strada. Si assumerà le responsabilità di quello che fa, l'interista non deve accanirsi. L'importante è che vinca l'Inter".