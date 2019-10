Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, parla a Marca in vista della sfida contro il Barcellona di questa sera: "Cosa devono fare i nerazzurri per vincere? Per prima cosa non prendere gol. Vedremo se giocherà Messi, in caso contrario sarà un peccato per il calcio ma sarebbe un bene per l'Inter perché Messi è il calcio. E' impossibile fermarlo, devo sperare che abbia una brutta giornata".



SUGLI OBIETTIVI INTER - "Questa squadra deve affermarsi in Italia, prima di pensare alla Champions. Non si vince al primo anno in europa. Abbiamo visto che il Liverpool ha avuto un processo di sei-sette anni ad alto livello prima di vincere la Champions.Il Barcellona? E' sempre forte, ma ora non mette tanta paura alle rivali. Non è quello del 2010, quella squadra non tornerà mai. Giocavano a memoria, dei fenomeni. Ora ce ne sono tre o quattro, ma allora erano dieci e un alieno chiamato Messi".