"Non vedo futuro per Yann Sommer al Bayern". È categorico Lothar Matthaus nell'analisi offerta a Sky Sport DE, conscio delle voci che vogliono lo svizzero prossimo al trasferimento all'Inter: "Non conosco il contenuto del contratto e non so se Sommer può decidere da solo o se ha bisogno dell'approvazione del Bayern una volta che saprà cosa sta succedendo con Neuer - precisa l'ex nerazzurro -. Certo, l'estate non può aspettare fino a settembre o ottobre, lui non si lascerà coinvolgere. Vuole iniziare la stagione da numero uno. Non è il numero uno a Monaco, quindi penso che Sommer lascerà il Bayern prima dell'inizio della stagione".