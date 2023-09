L'ex calciatore tedesco ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport:al Borussia Mönchengladbach la porta la trovava, eccome. L'avete già visto:. Rispetto a lui, è più centravanti Lautaro o Arnautovic. A Marcus piace spaziare,"Sorpreso dal tradimento estivo di Romelu? Nel calcio non mi sorprende niente.. Il club, però, ha fatto scelte precise, seguendo la filosofia dell’allenatore e pensando al futuro, per questo è inutile pensare al passato. Ora accanto a Lautaro c’è Thuram e pure"Sommer dopo Onana: l'Inter ci ha perso?In campo, sempre concentrato e con il suo stile, ma anche fuori, nello spogliatoio. È silenzioso e tranquillo: diciamo chedei miei tempi...".ha voluto l'Inter sopra ogni cosa? Gli ex dirigenti Salihamidzic e Kahn gli avevano promesso che lo avrebbero lasciato andare via, poi al Bayern è cambiato tutto, anche l'allenatore, e volevano tenerselo stretto: da lì i problemi nella trattativa, ma poi ha vinto la volontà di Benji.. Al Bayern era in una squadra superiore, ma lui non voleva fare più il terzino come con Tuchel. Si sente un centrale e, cresciuto con le sue gambe, senza emiri ma con scouting, idee e rispetto dei ruoli: qualche anno fa cercava giocatori in quarta divisione e oraEntrambi volevano essere ancora determinanti, all'Union lo saranno. E nella Bundesliga si divertiranno: