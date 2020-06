Gaizka Mendieta, ex centrocampista tra le altre della Lazio, ha parlato ai microfoni di sport.sk di Milan Skriniar, difensore centrale dell'Inter: "Skriniar è un ottimo calciatore, motivo per cui le squadre più grandi sono interessate a lui. Non solo dalla Spagna. Certo, nella Liga vogliamo avere solo i migliori calciatori, e lui rappresenterebbe un rinforzo ottimo per qualunque club. Per il momento, si fanno speculazioni circa un suo trasfermento. Ma sta già confermando il suo talento e le sue qualità. Vedremo cosa succede. Sono curioso, ma anche il mercato dei trasferimenti si è trovato in una nuova situazione. I club devono stare attenti, soprattutto quando firmano nuovi giocatori. Per me, è un giocatore davvero eccellente".