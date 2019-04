José Mourinho è tentato dall'idea di allenare in Germania. Il tecnico portoghese ex Inter, Chelsea, Porto, Real Madrid e Manchester United ha dichiarato in un'intervista alla Bild: "La Bundesliga è un campionato interessante e in crescita, anche i club di metà classifica stanno migliorando e aumentano la competizione. Gli stadi sono sempre pieni, l'organizzazione è eccellente e le squadre sono molto preparate tatticamente. Il Bayern è un gigante, ma onestamente spero che Niko Kovac mantenga il proprio posto in panchina perché ha lavorato molto duramente per raggiungere questo livello".