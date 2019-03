"Mi manca allenare, giorno dopo giorno. Non lo nascondo". José Mourinho ha concesso un'intervista a Canal+, nella quale ha parlato dei propri progetti per il futuro. Progetti che potrebbero non prevedere il ritorno all'Inter: "Ho in mente di vincere un quinto campionato e una nuova Champions League con un terzo club (già vinta con i nerazzurri e con il Porto, ndr)".



ZIDANE - Non solo il futuro, Mourinho parla anche di Zinedine Zidane e del suo ritorno al Real Madrid: "Non credo si possa parlare di carriera per lui. Ma in uno spazio di tempo così ridotto, ha fatto quello che nessuno ha fatto prima, vincere tre Champions consecutive. Probabilmente è la miglior persona per questo club. Ora sta iniziando a fare un passo nella sua carriera, deve costruire una squadra, prendere decisioni, comprare e vendere giocatori, allenarli e dar loro una filosofia di gioco".