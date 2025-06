Getty Images

in un'Inter che, in quegli anni, ha raggiunto un quinto posto in Serie A come miglior risultato. I due hanno poi mantenuto i rapporti durante la permanenza del terzino giapponese a Milano (fino al 2014, ndr). L'ex difensore nerazzurro ha parlato alla Gazzetta dello Sport della soddisfazione nel vedere il romeno sulla panchina dell'Inter e di quanto Chivu potrà fare nella sua carriera da tecnico.- "Chivu è un grande amico, lo è sempre stato e sempre lo sarà.Sono molto contento che sia lui il nuovo tecnico dell’Inter, una squadra a cui siamo molto legati entrambi. Lui è una persona molto intelligente, oltre a essere stato un grandissimo calciatore” ha spiegato l'ex giocatore di Cesena e Galatasaray tra le altre.

- Nagatomo si è poi detto certo di quello che sarà il futuro di Chivu nella veste da tecnico e anche qual è la dote principale dell'ex compagno di spogliatoio: “: personalmente, ho imparato tanto calcio da lui e penso che potranno farlo anche i ragazzi, tutti molto forti, che adesso allena”., la compagine giapponese che l'Inter affronterà nella seconda giornata dei gironi del Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti: "L’allenatore Skorza ha fatto un ottimo lavoro e l’Urawa Red Diamonds è veramente una buona squadra.: sono bravi a curare soprattutto la fase difensiva, al di là di quello che si è visto nella prima partita contro il River Plate. Ci sono un paio di brasiliani e alcuni europei interessanti, maÈ un centrocampista di talento e grande qualità.