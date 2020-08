Alexis Sanchez è ufficialmente un giocatore dell'Inter. Gary Neville, ex terzino dei Red Devils, ha commentato l'operazione ai microfoni di Sky Sports UK: "Ho pensato che sarebbe stato un attaccante in grado di segnare gol, tenace, ma Sanchez è stato un disastro assoluto. Non ho idea di cosa gli sia successo. Sarà stato il suo doppione. Nessuno poteva prevedere quello che è accaduto, quanto avrebbe fatto male. Non era lo stesso giocatore dei tempi dell'Arsenal".